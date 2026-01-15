LINE¥ä¥Õ¡¼¤È¡ÖNetflix¡×¤¬¶ÈÌ³Äó·È¡¢2·î¾å½Ü¤è¤ê¿·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó³«»Ï¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤¬¡¢¿·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¹ç°Õ¡£2·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î·î³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÈNetflix¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix¡×¤ò¡¢·î³Û890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡ß¡ÖNetflix¡×¿·¥»¥Ã¥È
¡¡Netflix¤Î³Æ¥×¥é¥ó¤ÈÆ±³Û¤Ç¡¢Netflix¤Î»ëÄ°¤Ë²Ã¤¨¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÁ´ÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÈNetflix¤¬¤É¤Á¤é¤â½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸Â¤ê¡¢1¥ö·î¤Î·î³ÛÁêÅö¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÉÕÍ¿¡¦ÍøÍÑ¤Ë¾ò·ï¤¢¤ê¡¢½Ð¶â¡¦¾ùÅÏ¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¡ÈLINE¡¢¥ä¥Õ¡¼¡¢PayPay¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢ÆÃÅµ¤Î³È½¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô9900Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¤¹¤ë¡ÖLINE¡×¤ÎÆÃÅµ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢²ñ°÷¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤ª¥È¥¯¡Ù¡ØÊØÍø¡Ù¡Ø³Ú¤·¤µ¡Ù¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆ°²è¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø³Ú¤·¤µ¡Ù¤òËþ¤¿¤¹½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÍ¤¹¤ëNetflix¤È¤Î¶¨¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎNetflix¤Ï¡ÈEntertain the World ¡É¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤È²ÁÃÍ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£
¢£¿·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix¡×
¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤ÈNetflix¥×¥é¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£Netflix¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±²Á³Ê¤Ç¡¢Netflix¤Î»ëÄ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×ÆÃÅµ¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡ü·î³ÛÎÁ¶â
¡¦¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É 890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É 1590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à 2290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Î¾¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡üLINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥É¥á¥¤¥ó ¥É¥á¥¤¥ó¥ê¡¼¥É Á¤ÅÄ½ß»á
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëNetflix¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¡ÖLINE¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üNetflix
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ²¼°æ¾»¿Í»á
LINE¥ä¥Õ¡¼¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix¤Ï¡ÈEntertain the World¡ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊª¸ì¤òºî¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢»ëÄ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ý¥³¥ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â¿È¶á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤Ç¡¢Ìó9,900Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÍ¤¹¤ëLINE¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Netflix¤ÇºîÉÊ¤ò¡È´Ñ¤¿½Ö´Ö¡É¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÏÃÂê¡É¤È¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ï¡¢NetflixÃ±ÂÎ¤ÈÆ±³Û¤ÇLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÁ´ÆÃÅµ¤¬²Ã¤ï¤ë¡¢¤ª¥È¥¯¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿·¤·¤¤Æþ¸ý¤Ç¤¹¡£LINE¥ä¥Õ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÖWOW¡×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÏ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ëLINE¥ä¥Õ¡¼¤È¡ÈEntertain the World ¡ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëNetflix¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊë¤é¤·¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯Ë¤«¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÆÃÅµ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
