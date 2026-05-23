●マスク氏に勝訴でOpenAIが上場申請対話型生成AI「ChatGPT」を手掛ける米OpenAIが、数週間以内にIPO（新規株式公開）の非公開申請を行う準備をしていると、ロイター通信などが報じている。【こちらも】NVIDIA好決算で半導体株に追い風、分かれ目は受注と検査需要の持続性OpenAIは、米実業家イーロン・マスク氏から営利化や創業期の資金の使い方を巡って訴訟されていたが、18日にOpenAI側の勝訴となり、上場に向けて前進したと