国内のドラマファンを興奮させたあのヒット作が、世界に向けて発信される。NHKが過去に放送した大河ドラマや朝ドラなど計19作品が、動画配信サービスNetflixで順次世界配信されることになったのだ。なかでも、ある重大な事情から世界展開は難しいと目されていた“いわくつき大河”がラインナップされたことには、世間から驚きの声が上がっている。【写真】栃木県の夫婦殺人事件で逮捕された元俳優、『官兵衛』に子役で出演してい