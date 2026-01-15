¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡Ù¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÆ³Æþ¡ªÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ø¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù1ËÜ¾¡Éé¡Ú3Îó7¿Í¾è¤êMPV»Ô¾ì¶¥Áè·ã²½¡Û
2Îó¥·¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤è¤ê420mm¤âÄ¹¤¤
¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ï1·î15Æü¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù¤òÈ¯É½¡£2·î5Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ø¥°¥é¥ó¡ÊGrand¡Ë¡Ù¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î3Îó7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û3Îó7¿Í¾è¤ê¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡Ù¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÆ³Æþ¡ªÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ø¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù1ËÜ¾¡Éé¡¡Á´62Ëç
º£²ó¤ÏÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ø¥Ù¡¼¥¸¥å¥µ¥Ï¥é¡Ù¤Î¤ß¡£16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡Ø¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù1¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù¤òÈ¯É½¡£3Îó7¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
Á´Ä¹¤Ï4490mm¤È¡¢2Îó£µ¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤è¤ê420mm¤âÄ¹¤¯¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â3100mm¤ÈÆ±¤¸¤¯190mmÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±äÄ¹Ê¬¤ÏB¥Ô¥é¡¼¤è¤ê¸åÊý¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸åÀÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢³«¸ýÉô¤¬180mmÄ¹¤¤¡¢830mm¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï2ÎóÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ
3ÎóÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï2ÎóÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢130mm¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤¬²ÄÇ½¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢Ä·¤Í¾å¤²¡¢¼è¤ê³°¤·¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï1024ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£7ÀÊÃæ5ÀÊ¤¬¥¢¥¤¥½¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï7¿Í¾è¼Ö»þ¤Ç500L¤¢¤ê¡¢2¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¡¢¼Â¤Ë3050L¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤òÊ¬²ò¤»¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ø¥Ó¡¼¥¥ã¥ó¥×¡¢¼ÖÃæÇñ¡¢Âç·¿¸¤¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3ÎóÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï2ÎóÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢130mm¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤¬²ÄÇ½¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1.3L¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡¢131ps/240Nm¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é3Îó7¿Í¾è¤ê¡Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÏËÜ¹ñ¤Ë¤âÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜÆ³Æþ¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï7Â®AT¡ÊEDC¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢
º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ÎÎ¾³«¤ºÎÍÑ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó2Îó5¿Í¾è¤ê¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎòÂå¥«¥ó¥°¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2Îó5¿Í¾è¤ê¤Ë¤ÏÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Û¤È¤ó¤ÉÈÎÇä¤µ¤ì¤º¡¢3Îó7¿Í¾è¤ê¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤âÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¦ÍÑ»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Î¾³«¤¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡Ü3Îó7¿Í¾è¤ê¡Ù¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢1¥°¥ì¡¼¥ÉÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´û¤Ë2Îó5¿Í¾è¤ê¤ÇÈÎÇä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüËÜÆ³Æþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¡¢°ã¤¦¿§¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
Í¢Æþ¼Ö¡Ü3Îó7¿Í¾è¤ê¥·¡¼¥È¤Î¼ûÍ×Áý
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØÍ¢Æþ¼Ö¡Ü3Îó7¿Í¾è¤ê¥·¡¼¥È¡Ù¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ÈÎÇä¤Ï¡¢¥«¥ó¥°¡¼Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Æþ¼ÖC¥»¥°¥á¥ó¥ÈMPV»Ô¾ì¤Ï¡¢3Îó7¿Í¾è¤ê¤¬Ç¯¡¹ÈÎÇä¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥°¡¼¤ò½ü¤¯¤È¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î57%¤¬3Îó7¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¾¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3100mm¤Ç¡¢2Îó5¿Í¾è¤ê¤è¤ê¤â190mmÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
°ÊÁ°¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤Î¸ÄÀ¤¬µá¤á¤é¤ì2Îó5¿Í¾è¤ê¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢¹ñ»º¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¡Ù3Îó7¿Í¾è¤ê¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡Ù¤â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤À¤È¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê3ÎóÌÜ¤Ë²÷Å¬À¤ò
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ï3ÎóÌÜ¤â2ÎóÌÜ¤ÈÆ±¤¸¥·¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢3ÎóÌÜ¤Î²÷Å¬À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¼Â¼Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³«¸ýÉô¤Î¹¤µ¤Ï¿ô»ú°Ê¾å¤Î°õ¾Ý¤Ç¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î·Ú¤µ¡£¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¼ÒÆâ¼ÂÂ¬ÃÍ¤ÏÌó7kg¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊ¿¶ÑÃÍÌó13kg¤ËÂÐ¤·ÂçÉý¤Ê·Ú¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤È¶¦ÄÌ¤À¤¬¡¢85ÅÙ¤Þ¤Ç³«¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¥«¥ó¥°¡¼¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¡£
¸åÀÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢³«¸ýÉô¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤è¤ê¤â180mmÄ¹¤¤¡¢830mm¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¤½£¼Ö¤é¤·¤¯Ç¯¡¹ºÙ¤«¤¤²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ç¤Ï¡¢Á°¸å¥é¥¤¥È¤È¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ýÉÕ¶á¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼²Ã¾þ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤â½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½
ÆüËÜ¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤À¡£¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤È¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÃæ´Ö¤È¸À¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜ¹ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤ò¸«¤Æ¡ØÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¡Ù¤ÈËÜ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿»Ô¾ì¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Î¡Ø¥«¥ó¥°¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ë¤ÏÌò°÷¥¯¥é¥¹¤¬ÍèÆü¡£¤½¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¤Ë¥«¥ó¥°¡¼¤é¤·¤¤¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤é¤·¤¤ÆüËÜ»ÅÍÍ¡¢¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ù¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï459Ëü±ß¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀþ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤â¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È½½Ê¬¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢3Îó7¿Í¾è¤êMPV»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£