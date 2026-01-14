【NBA試合速報】2026年1月14日（水） ロサンゼルス・レイカーズ vs アトランタ・ホークス
ロサンゼルス・レイカーズ vs アトランタ・ホークス
日付：2026年1月14日（水）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 141 - 116 アトランタ・ホークス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対アトランタ・ホークスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし37-30で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び81-60で終了する。
第3クォーターはアトランタ・ホークスが試合を有利に運び102-86で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び141-116で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は18:20出場、7得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-14 15:05:07 更新