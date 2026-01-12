冷夏や台風など様々な気象災害を記録してきた「午年」。

2026年の天気も荒れるのか?「雪」「花粉」「台風」気になる、3つのポイントを徹底解説します。

3連休に気温乱高下 珍しい現象も

井上貴博キャスター:

この週末は、驚くほどの気温の乱高下となりました。

【10日〜12日の東京の気温】（1月12日11時 気象庁発表）



▼10日（土）

12時:13.0℃

18時:12.0℃

0時:14.8℃





▼11日（日）6時:14.2℃13時:16.1℃（最高気温）18時:7.1℃0時:4.1℃▼12日（月）6時:0℃

坂口愛美 気象予報士:

11日の朝の最低気温は、5月並みの暖かさとなりました。日中の気温も3月並みの暖かさとなり、この季節外れの暖かさに珍しい現象も起きました。

愛知県愛西市にあるお寺では、「四季桜」という品種の桜が開花。「四季桜」は10月〜11月にかけてと、3月〜4月にかけての毎年秋と春の2回咲きます。住職も「この時期に咲くというのは相当珍しい」と話していました。



秋咲きが遅く咲いたのか、春咲きが早く咲いたのか、定かではありませんが、どちらにしても気温の変化に桜もびっくりしたのかもしれません。

大雪もたらす “冬の線状降水帯”とは

坂口愛美 気象予報士:

大きな気温の変化が起こった要因は、日本海を通過した低気圧です。

10日の天気図を見ると、日本海にある前線や低気圧に向かって、南から暖かい空気が流れ込み、気温が上がりました。11日になると、低気圧が過ぎていき、西高東低の冬型の気圧配置となりました。

関東・東京は、11日も気温が上がりましたが、全国的に見ると11日から気温が下がり始めたところが多く、北寄りの風が吹いて、今シーズン一番の強い寒気も流れ込んできました。

11日の日本海上の雲の様子に注目すると、筋状の雪雲が左右対称となり、真ん中でぶつかって雲のまとまりができています。

これは、「JPCZ=日本海寒帯気団収束帯」と呼ばれるもので、“冬の線状降水帯”とも言われます。

JPCZができる仕組みは、冬になると、シベリア大陸から日本列島に向かって冷たい空気が風とともに入ってきます。

そして朝鮮半島にある「長白山脈」という高い山にぶつかり2手に分かれ、再び日本海で集まります。

この日本海で集まった空気は、海の下にはいけないため上昇気流となります。そこで雪雲が発達して、雪雲が続々と帯状に流れ込んでくるというわけです。

井上キャスター:

夏だと、線状降水帯は極めて予想しづらいものだと思いますが、冬の線状降水帯はどうでしょうか。

坂口 気象予報士:

海面水温の高さや寒気の強さによって予想はできるものです。

また、ひと冬に何度か発生するもので、この冬にもすでに何度か発生しています。

そしてこの後、雪・雨についてですが、12日の午後、雪はいったん収まってきています。ただこの後、夜遅くにかけて日本海側は雪が降り続く見込みとなっています。

13日になると、雨雲がかかってきます。積雪の多い地域では、雪崩に注意が必要です。さらに、14日にかけてまた雪となりそうです。「雪→雨→雪」のサンドイッチになるため、なだれや落雪に注意が必要となっています。

井上キャスター:

2026年の1年通して天気はどうなるのでしょうか。

【今年の天気は荒れる?】



▼冬…偏西風が南に蛇行。強い寒気が南下しやすい環境続く。

▼春…3月から暖かくなる。2025年の猛暑の影響で、花粉が「早く」「多い」?

▼夏…太平洋高気圧の勢力が長続きしにくく、台風が接近・上陸?

井上キャスター:

さらに、過去の午年にどのようなことがあったのか調べてみました。

▼1954年「洞爺丸台風」

青函連絡船5隻が遭難

“海難史上最悪”の1139人が犠牲に



▼1966年「第2宮古島台風」

最大瞬間風速85.3m/秒

“観測史上1位”（富士山を除く）



▼1990年 台風上陸数が6個

流行語大賞（特別部門）に「気象観測史上（はじめての…）」

坂口愛美 気象予報士:

科学的な根拠はないのですが、干支ごとの台風の上陸数を見てみると午年が一番多くなっています。確実なことは言えませんが、備えることは大切です。皆さんお気を付けください。

【干支ごとの台風上陸数】（1954年〜2025年の平均）

1位 午（うま） 4.5個

2位 申（さる） 4.3個

3位 戌（いぬ） 3.5個

4位 未（ひつじ） 3.2個

4位 酉（とり） 3.2個

4位 亥（いのしし） 3.2個

7位 巳（へび） 3個

8位 寅（とら） 2.8個

9位 丑（うし） 2.5個

10位 卯（うさぎ） 1.8個

11位 辰（たつ） 1.7個

12位 子（ねずみ） 1.5個