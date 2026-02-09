大雪警報を「溝なしタイヤ」で走行し、案の定事故る国土交通省 福井河川国道事務所は2026年1月15日、公式SNSの投稿で、積雪となった福井県敦賀市内の国道8号において、不適切なタイヤを履いたトラックが雪道で衝突事故を起こしたと明らかにしました。この投稿に対し、SNSなどには厳しい声が多数寄せられています。現場は、京都市下京区から琵琶湖を東に周って、福井県、石川県、富山県、新潟県を経由し、新潟市中心部まで