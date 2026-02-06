衆院選挙も最終盤を迎えたが……2026年2月8日の投開票に向け、衆院選はいよいよ最終盤を迎えた。自民党が優勢を保つ一方で、有権者の足元は混沌としている。連日の大雪に見舞われた日本海側では、期日前投票数が前回比で3〜4割も減少。積雪により投票が困難な有権者は少なくなく、さらに投開票日当日も強い寒波によるさらなる大雪が懸念されている。さらに受験シーズンも真っ只中。子どもたちも家族も落ち着かない状況だ。異例とも