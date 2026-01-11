レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ…！ コチラが不倫中の男女が考えている「浮気相手への思い」 リアルな図解です！！

浮気相手は配偶者とは別の”特別”なパートナー？

調査は2025年9月29〜30日、12月8〜10日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

「浮気したことがある」回答者に「軽い気持ちの浮気ではなく、浮気相手は配偶者とは別の、特別な存在のパートナーか」を聞いたところ、「特別なパートナーではない」が38.8％と、「特別なパートナーだ」の34.6％を上回る結果となりました。しかし、「どちらも経験がある」という回答も10.6％あり、二つの回答を合わせると45.2％の人が浮気相手を「特別な存在のパートナー」と考えていることが分かりました。

この結果について、同社は「約46％の人が浮気相手を『特別な存在のパートナー』、つまり『本気の相手』と位置づけてることが判明しました。少々驚きの結果です」とコメント。「既婚者の浮気は『軽い気持ちでない可能性もある』と言えそうです」と分析しています。

男女別で見てみると、浮気相手は「特別なパートナーだ」と答えたのは男性が38.3％、女性が30.8％。「どちらも経験がある」と答えたのは男性が11.7％、女性が9.6％でした。合わせると、男性が50％、女性が40.4％となります。男性は半数、女性は4割を超える人が浮気相手を「特別なパートナーだ」と考えているという、既婚者たちの赤裸々な”本音”が明らかになりました。

また、最初の質問で浮気相手が「特別なパートナーではない」と回答した人に、「配偶者とは別に、特別な存在のパートナーが欲しいか？」と尋ねたところ、「欲しい」が30.7％、「いらない」が54.8％でした。「いらない」が半数を超えているものの、3割の人が「配偶者とは別に、特別な存在のパートナーが欲しい」と考えていることが分かりました。

この結果を受けて、同社は「浮気経験のある既婚者全体でみれば、『特別な存在』を欲している人が大部分といえるでしょう」とコメントしています。

既婚者の皆さん、配偶者とは別の「特別な存在」が欲しいと思いますか……？