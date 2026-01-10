『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気企画「電気イスゲーム」が、家庭用パーティーゲームとなって発売される。

「電気イスゲーム」は、『水曜日のダウンタウン』のコーナーから生まれた心理戦ゲーム。12脚の椅子を使って、プレイヤーの芸人たちが相手を出し抜き、相手のお尻に電気を流し、椅子に割り当てられたポイントを取り合い勝敗を競う。

今回発売される「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」は、番組同様実際に「ビリビリ」する電気ギミックや、残りの椅子をお知らせするLEDを内蔵。さらにゲームを盛り上げるサウンドを完全新規収録しており、会社や学校や家庭で「電気イスゲーム」の熱狂を再現できる商品となっている。価格は1万2,980円（税込／送料・手数料別途）で、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約受付中。

商品概要

水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム

価格：1万2,980円（税込）（送料・手数料別途）

対象年齢：15才以上

商品サイズ：直径約20cm

生産エリア：中国

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」（https://p-bandai.jp/?rt=pr）ほか

販売予約：2026年1月7日（水）午後11時開始商品お届け：2026年10月お届け予定

発売元：株式会社BANDAI SPIRITS

※単三電池×4本が必要となります。本商品には付属しておりません。

※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセスした時点で、販売が終了している可能性があります。

※本商品は、プレミアムバンダイサイト以外でも販売の可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

©1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

The post 『水ダウ』人気企画「電気イスゲーム」が商品化 “ビリビリ”する電気ギミック、残りイスを知らせるLEDを内蔵 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.