ドウシシャは、コードレスの27インチ移動式モニター「ドでかPad」を公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」、及び家電量販店で販売する。価格は120,780円。

バッテリー内蔵、キャスター付きでキッチン・リビング・寝室・フィットネスなど、家庭内のあらゆるシーンで直感的に操作可能。スマートフォンのような使いやすさを、テレビのような大画面で、家中どこでも動かせるというニーズに応えた製品だという。

Androidタブレットの使いやすさをそのままに、画面を27インチまで拡大したタッチパネル機能付きの4Kパネルを搭載。画像や動画を高解像度で表示する以外に、細かな文字やレシピ、フィットネス動画の動作までも鮮明に表示し、長時間でも快適に視聴できるという。

画面は縦横90度に回転できる構造を採用しており、YouTube Shortsなどの縦型コンテンツを、そのまま大画面で楽しめる。

Android 14を搭載しているためGoogle Playからアプリをダウンロード可能。また、ミッドレンジ(20W)、ウーファー(15W)、ツイーター(0.8W+0.8W)をそれぞれ独立で搭載した合計36.6Wの高出力スピーカーを本体とスタンドに内蔵している。

本体にバッテリーとカメラが内蔵されており、キャスターも付いているため家中どこでも場所を問わずに使用できる。

付属のリモコンには、マウスカーソルのように画面上で操作できる「ポインターボタン」を搭載しており、タッチ操作が難しい離れた場所からでも操作可能。スタンド部分は無段階で約20cmの高さ調節機能を有し、シーンに合わせて見やすい位置を調節することができる。

サイズは62.7cm×37.2cm×130.0cm(W×D×H)、重量は約16kg、消費電力は65W。

スタンド、台座、スタンド固定ネジ、ACアダプター、電源コード、六角レンチ、取り外し用スティック、リモコンホルダー、保証書が付属する。

製品仕様、付属品一覧