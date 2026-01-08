職場で配りたい「大分県のお土産」ランキング！ 2位「謎のとり天せんべい」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「名前が面白く、会話のきっかけになりそうだから」（20代女性／京都府）、「謎のとり天という不思議なネーミングが面白いので」（40代男性／兵庫県）、「にんにく醤油の香ばしい風味とサクサク食感がクセになる」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
回答者からは「味がいいのと、後口がいいこと」（40代回答しない／熊本県）、「個包装で軽く配りやすく、見た目も上品で職場に持っていきやすい」（30代女性／秋田県）、「パッケージが豪華で高見えする」（20代女性／福岡県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：謎のとり天せんべい（宝コンフェクト株式会社）／28票2位は「謎のとり天せんべい（宝コンフェクト株式会社）」でした。大分の郷土料理「とり天」の風味を再現したおせんべいです。ニンニクしょうゆの香ばしい風味が特徴で、一度食べると止まらなくなるおいしさがあります。アンケートでは、「謎の」というネーミングが会話のきっかけになるという点や、甘いものが苦手な人やお酒好きの人にも喜ばれる点が評価されました。
1位：ざびえる（ざびえる本舗）／81票1位は「ざびえる（ざびえる本舗）」でした。バター風味のビスケット生地で白餡やラムレーズン入りの餡を包んだ、大分を代表する洋風和菓子です。高級感あるパッケージも特徴的で、贈答用としても人気があります。アンケートでは、和洋折衷の上品な味わいがコーヒーやお茶に合うことや、個包装で配りやすく「大分土産の定番」として安心感があるという声が多く挙がりました。
