世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「みたらしだんご」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【写真を見る】「みたらしだんご」5位～1位をイッキ見！ 和菓子のプロがWチェック「食感」と「たれの風味」に注目 今回は、スーパーや