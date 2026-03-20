All About ニュース編集部が全国200人を対象に実施した「お土産に関するアンケート」の調査結果から、新年度のあいさつで贈りたい「福島県のお土産」ランキングを発表！ 2位「家伝くるみゆべし（かんのや）」を抑えた1位は？ ※画像はイメージです All About

新年度のあいさつで贈りたい福島県のお土産 1位は「ままどおる」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
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