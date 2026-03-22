日本橋三越本店で開催される「第80回全国銘菓展」に、榮太樓總本鋪の遊び心あふれる和菓子が登場♡今年のテーマ「お菓子の恐竜展」に合わせて誕生したのは、見た目も味わいも楽しい“あめのザウルス”。伝統技術とユニークな発想が融合した一品は、思わず手に取りたくなる可愛さです。春のおでかけと一緒に、特別な和菓子体験を楽しんでみませんか？ 恐竜が主役の和菓子展 第80回全国銘菓展は「お菓子の恐竜