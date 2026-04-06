スクウェア・エニックスの位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」で展開中の「リアルおみやげプロジェクト」に、新たなコラボ商品が登場します。今回タッグを組むのは、名古屋の老舗和菓子メーカー・青柳総本家。看板商品「カエルまんじゅう」が、なんとスライムになってお目見えします。その名も「スライムまんじゅう」。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■老舗の看板商品が異世界進出今回の「スライム