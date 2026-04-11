Xが、投稿の収益分配プログラムにおいて、コンテンツの「オリジナル作者」を特定し、収益の一部を優先的に配分する新たな仕組みの試験導入を開始したことが明らかになりました。プロダクト責任者を務めるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏が4月11日、自身のXで明らかにしたものです。長年問題視されてきた無断転載などへの対応策のひとつとみられます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ビア氏は、新たな収益分