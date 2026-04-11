お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が、10日放送のNHK AM「しごとをあそぼ〜高橋弘樹のラジオ〜」（第1〜第3金曜午後8時5分）にゲスト出演。社会人時代の仕事について語った。元テレビ東京の映像ディレクター、高橋弘樹氏とトーク。高嶋政伸主演のドラマ「HOTEL」を見てホテルマンに憧れたという学生時代の自身について「大学とか行く気もないし。高校卒業して、ホテルマンにでもなろうかな。でも海外で働きたいから英語だけで