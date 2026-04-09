【仰天野球㊙史】#48【もっと読む】金田ロッテはキャンプ中に「生理（性処理）休暇」を堂々と導入！監督就任翌年に日本一を達成した3月8日、WBC1次ラウンドの日本-豪州戦を天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが観戦された。野球の国際試合では1966（昭和41）年11月の日米野球以来、60年ぶりの「天覧試合」となったが、皇室の野球観戦の歴史は古い。最初の野球観戦は、大正天皇の皇太子時代だった。12（明治45）年5月に早