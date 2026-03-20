全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の和菓子店『いいらまんじゅう阿部商店』です。編集部オススメ土産屋in駅前商店街食事処や喫茶店、干物屋に土産屋など多くの観光客で賑わう商店街。食べ歩きグルメも豊富で、中でもできたてアツアツをいただける温泉饅頭や、その場で焼いてくれる干物などが人気を集める。JR熱海駅からすぐの好立地なので、熱海観光の前後でお土