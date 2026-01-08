YouTuberの「ゆゆうた」（鈴木悠太）さんが2026年1月7日、Xで謹慎を発表した。

「誠心誠意、まずはこの状況に向き合うことから」

ゆゆうたさんをめぐっては4日、Xで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪していた。

4日までの配信中のパソコンの画面内に違法アダルトサイトやYouTubeのダウンロードサイトのURLが映り込み、批判の声を受けていた。

騒動を受け、5日には3月26日に開催される「高校生軽音グランプリ2026春」の審査員としての出場が取り止めとなっていた。運営は同日、「この度『ゆゆうた』に関する事案を受け、当初予定していた大会審査員としての出演見合わせを決定いたしました」と報告した。

同日配信の3人組バンド「Awesome City Club」のatagiさんとのネットラジオ「atagiゆゆうたのおとなりラジオ」では、丸刈り姿で画面に登場。真剣な表情で「自分のした罪を向き合うために今日をもって謹慎させていただきたいなと思っているところでございます」と語っていた。

ラジオの相方であるatagiさんは、「やっぱり誠心誠意、まずはこの状況に向き合うことからが大事なのかなとは思ってます」などと諭しつつ、活動再開を望むとも語っていた。

21年には謹慎めぐり「休んでてさらにお金まで入ってくる、もう夢のような状態」

ゆゆうたさんは7日夕、Xで「皆様へ 自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます」と改めて謹慎を決めたことを明かした。

「迷惑をかけてしまった関係者の方々、配信や動画を楽しみにしてくれていた視聴者の方々、本当に申し訳ありません」と謝罪している。

投稿を見た人からは、「配信で使うPCはプライベートと完全に分けておくのが1番かと思われます」「謹慎とかしなくていいからいままで割ったAVと漫画と音源とアニメ買えよ」など、さまざまな指摘が寄せられた。

なお、ゆゆうたさんは21年7月の配信で「YouTuberの謹慎っていうのは、まあクソです」などと主張。

YouTuberは過去に公開した動画の収益を受け取ることができるため、「過去の動画の収益入ってるから、何もしなくても（収益が手に入る）。特に大手YouTuberだったら月で100万、200万、余裕で入ってきます」「だから（謹慎しても）休んでてさらにお金まで入ってくる、もう夢のような状態」などと語っていた。

こうした発言を引き合いに、「お前、謹慎なんて意味ないって言っただろ どうせ引きこもって、悠々自適な生活送ってさぁ 逃げるな、ゆゆうた」「謹慎なんて意味ないと発言した人が謹慎する意味をよく考えて欲しい。反省したかどうかはこれからの行動でしか示せない。配信者という表に出る仕事をしている以上、金輪際こういうことは表に出さないで欲しい」などとする声もある。