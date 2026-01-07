ふみの（FUMINO）が、ちゃんみな主宰の新レーベル NO LABEL ARTISTSより第1弾アーティストとしてデビューする。

2026年元旦、ちゃんみなが新たにセルフプロデュース型アーティストが所属する同レーベルの設立を宣言。その第1弾アーティストとして、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出したオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人のうちの1人であるFUMINOのデビューが決定した。

FUMINOは『No No Girls』参加時から「R&Bに革命が起こる歌声」とちゃんみな本人から称されており、このたび活動名を“ふみの”として1月11日にデビューすることが正式に発表された。あわせて、弾けるようにエネルギッシュな、ふみのらしい等身大の魅力が感じられるビジュアルの新アーティスト写真を公開。ふみのの公式SNSアカウントも新たに立ち上げられ、TikTok、YouTube、X（旧Twitter）、Instagramにて本格的に活動をスタートした。

さらに、デビュー曲「favorite song」のMVティザー映像が公開され、あわせてジャケットビジュアル、MV公開情報までを一挙に発表。公開されたティザー映像では、 “Song For You”と書かれた1本のカセットテープがふみののもとに届くところから始まり、ありのままのふみのの姿が映し出された内容となっている。

同楽曲は『No No Girls THE FINAL』から1年後となる、1月11日0時より配信開始。MVは同日19時よりYouTubeにて公開予定だ。

