JR品川駅構内のエキナカ商業施設・エキュート品川で、スペシャルスイーツフェア「いちごと、苺。と、ちょこっとチョコ。」が1/25まで開催されています。旬を迎えたイチゴと相性抜群のチョコレートを組み合わせた魅力たっぷりの新作スイーツが目白押しのフェアです。

今回は約20種類のメニューの中から、マストで味わっておきたいオススメの6品をピックアップしました。ぜひ入手して、午後のティータイムや夕食後のデザートタイムをワンランク上のひと時に変えてみてはいかが？

パティスリーQBG「チョコっといちご。」

1個 730円 / 1F フェイバリット スイーツ

『パティスリーQBG』のフェア限定スイーツ「チョコっといちご。」は、いちごのジュレにチョコムースとチョコスポンジを重ね、フランポワーズの生クリームといちごをのせて仕上げたカップスイーツ。いちごの華やかな香りと甘味＆酸味、チョコレートのコク深さが絶妙にマッチした、贅沢な一品です。

空色「いちごチョコどらやき」

1個 648円 / 1F フェイバリーット スイーツ

『空いろ』の注目スイーツは「いちごチョコどらやき」。チョコレートとあんこが一体となったブラウニーの上に白いんげん餡といちごが丸ごと1個。それにどらやきの生地を添えた、和洋折衷のオリジナル生菓子です。あんとブラウニーの濃密な甘さと瑞々しいいちごの甘酸っぱさは好相性。なお、月曜日と木曜日は販売されません。購入＆訪店を検討されている方はご注意を。

立町カヌレ SHINAGAWA「いちごカヌレ」

1個 350円 / 1F いろどりフード＆スイーツ

広島発のカヌレ専門店『立町カヌレ SHINAGAWA』の「いちごカヌレ」は、いちご風味のカヌレにいちごチョコをたっぷりとデコレート、トッピングにいちごチョコクリームといちごソースをのせた、パフェを思わせる贅沢でかわいい一品。1日30個限定販売です。

ダロワイヨ「季節の生マカロン詰め合わせ（5個入）」

1セット 1,836円 / 1F フェイバリット スイーツ

『ダロワイヨ』のフェア限定メニューは、お店の看板スイーツをかわいく彩った「季節の生マカロン詰め合わせ（5個入）」。内容は、5種類の生マカロン（とろけるあまおう苺・フレーズショコラブラン・ポンム・ショコラショコラ・オペラマカロン）が各1個ずつ。マカロンのキュートな姿は口に運ぶのを思わず躊躇してしまいそう。エキュート品川店限定＆数量限定販売のレアな逸品、この機を逃さずぜひ手に入れてみては？

和楽紅屋「いちごもちショコラロールケーキ」

1本 2160円 / 1F フェイバリット スイーツ

『和楽紅屋』の新作スイーツ「いちごもちショコラロールケーキ」は、チョコレートカスタードと苺の生クリーム、苺ジャム、チョコチップを、苺の求肥を重ねた米粉のスポンジ生地で巻いたオリジナル仕様のロールケーキ。

桜の香りがふわっと漂うしっとり食感のスポンジと、濃密な甘さとほんのり苺の甘酸っぱさがアクセントになった生クリーム＆カスタードの組み合わせが、口の中で華やかで美味しいハーモニーを奏でます。販売数は期間中の各日10本、品川店でのみの販売なので、確実に入手したい方は平日・午前中の訪店をオススメします。

京橋千疋屋「苺のモンブラン」

1個 918円 / 1F いろどりフード＆スイーツ

『京橋千疋屋』では、旬の苺をふんだんに使った「苺のモンブラン」に注目です。カップの中に濃厚なカスタードクリームと甘酸っぱい苺の果肉を詰め込み、トッピングにカットいちご、さらにいちごのモンブランクリームを盛り付けて仕上げた、いちご＆クリーム尽くしの逸品です。

●DATA

エキュート品川「いちごと、苺。と、ちょこっとチョコ。」

開催期間：2026年1月5日（月）～1月25日（日）

https://www.ecute.jp/shinagawa