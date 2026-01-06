ムード歌謡グループ「純烈」酒井一圭（50）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。へそヘルニアの手術のため入院したことを明かした。

酒井は「本日ピットイン（入院）しました」と書き出し、「明日デベソの手術です。大事ではないのでご心配なく」と投稿。「8日に退院して9日のブラモニで復活です！」と、自身がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「純烈・酒井一圭 Brand−New Morning」（金曜前5・00）で復帰予定であることを伝えた。

そして「年末年始は激しく仕事して、家族といて、実家に行って 職場も自宅もみんな元気なので、ゆっくりは出来ませんわ」と嘆きつつ、「ようやく去年からの大目標だったピットイン（個室／静寂）です」と明かした。

また「2007年のあの入院以来なので、また夢に前川さんか？どなたか現れたり？思いついたりするんじゃないな？と思ってます」と期待しつつ、「新曲『ありがとう』ジャケットが発表になりました！」と告知した。

「2007年のあの入院から毎日『ありがとう』な純烈生活です 『ありがとう』言わなかった日はない 今回は曲のコンセプトから打ち合わせて 幸さん、萩田さん、そして私 何か感じてもらえる歌が生まれたと感じています」と続け、「みんなで歌いたいやつなの！楽しみにしててね！」と呼びかけた。

酒井は2007年に映画の撮影で1メートル程の台から飛び降りるシーンを演じた際、右足を複雑脱臼亀裂骨折。入院中、夜寝ると「毎晩、毎晩、前川清さんが出る」ようになったと語ったことがある。