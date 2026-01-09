純烈のリーダー酒井一圭（50）は9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自身が飲酒をしないにもかかわらず「脂肪肝」と診断されたことから、これまでさまざまな取り組みを行ってきたことを明かした。酒井は、さきにインスタグラムで公表していた「でべそ」の手術を行い、8日に退院したばかりであることを報告。「レコード大賞で着た」という、キラキラをあしらったイエローの衣装に身を包み