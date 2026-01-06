“ニセ100円玉”が両替機から…大きさ・重さが本物とほぼ同じ　側面にギザギザなく裏返すと「MVS」刻印　弁護士「使うと罪に問われる可能性」

人気のカプセルトイ専門店で両替して出てきた100円玉が…よく見ると“ニセモノの100円玉”か？

これを発見したお笑いタレントのスマイリーキクチさんに取材した。

大きさも重さも本物の100円玉とほぼ同じ

SNSに投稿された、こちらの動画。

100円玉…かと思ったら…?！

“ニセモノの100円玉”が見つかったのは、今人気のカプセルトイ専門店。

この動画を投稿したのは、「冬のソナタ」の“ヨン様”のモノマネで人気を博したお笑いタレントのスマイリーキクチさん。

年末に、子どもと一緒にカプセルトイ専門店を訪れた際に1000円札を両替したところ、出てきた10枚のうち1枚が“ニセ100円玉”だったという。

スマイリーキクチさん：

裏が本物なんですけど、表が全然、ゲームのコインみたいな感じでニセ100円玉と思って。完全に色も同じでしたし、もうあれは分からないと思いますね。正直これ、一大事だと思いました。

100円玉そっくりの、このコイン。大きさも重さも本物の100円玉とほぼ同じだが…。

側面にギザギザがなく、裏返すと「MVS」の刻印が入っている。

スマイリーキクチさん：

誰でも被害者になってしまうし、もしかしたら知らないで使って、それが加害者側になる危険もあるので。

お金として使うと、どんな罪に問われるのか。

“ニセ100円玉”をお金として使うと問われる罪は

お笑いタレントのスマイリーキクチさんが被害に遭った“ニセ100円玉”。

一見、本物の100円玉そっくりだが、裏返すと「MVS」の刻印が入っていて、ゲーム用に製造されたものと思われる。

このコインが発見された店舗は、警察に通報。

店内のすべての100円玉を確認したところ、“ニセ100円玉”は、この1枚だけだったという。

スマイリーキクチさん：

悪用して本当に使おうとする人は重罪になるので、本当にやめていただきたいなと。

弁護士の松隈貴史さんによると、今回のコインは「通貨及証券模造取締法違反」に問われる可能性があると指摘。

さらに、このコインを使用した場合には「詐欺罪」が成立する可能性があるという。

（「イット！」 1月5日放送より）