¡Ô3»þ´ÖÆÃÈÖ¤â·×²è¡ÕÍò¡¡NHK¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â¥Õ¥é¤ì¡Ä5¿ÍºÇ¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÆÈÀê¤¹¤ë¡Ö¥¡¼¶É¡×
¡ÖNHK¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò¤ËÍò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Íò¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤À¡£½Ð¾ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë5¿Í¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇòÅöÆü¤Î31Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÈÍò¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿1·î2Æü¡¢Íò¤ÏÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÍò¡Ù¤Î½ñ¤½é¤á¤ò°Ï¤à½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø¼°X¤Ë¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ê¡Ç25Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë¤Ç¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼ÒÍò¤Î»ÍµÜÎ´»Ë»á¤Ï¡Ô¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤¬¡ËËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤ËºÆ»ÏÆ°¤ÎÃÊ¼è¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
3·î13Æü¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤«¤é5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´15¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍò¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î½Ð±é¡É¤À¡£
¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¤Û¤Ü¡ÈÆÈÀê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ç¤ÏÍò¤ÎÆÃÈÖ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡Éµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍò¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¶É¤â·üÌ¿¤ËÄ´À°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Íò¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÌª·î´Ø·¸¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ç01Ç¯¤«¤é¡Ç02Ç¯¤Þ¤Ç¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ´§ÈÖÁÈ¡Ø¿¿ÌëÃæ¤ÎÍò¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ç10Ç¯¤«¤é¡Ç20Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æü¥Æ¥ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ç06Ç¯¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÁêÍÕ²íµª¡Ê43¡Ë¤â¡ØÅ·ºÍ¡ª»ÖÂ¼¤É¤¦¤Ö¤Ä±à¡Ù¤Ç16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÖÍò¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¤Î´Ø·¸¤â¿¼¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ5²ó¤â¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤¤Æü¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤ÏÍò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍò¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÆÃÈÖ¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¤Ï¤¿¤·¤ÆÆÃÈÖ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊüÁ÷»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÌó3»þ´Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî±ÇÁü¤ÇÍò¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²»³Ú´ë²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È5¿Í¤Î¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¡É¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÃÂç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¡ÈÍò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¢¤È5¥«·î¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼«¤é¤Î²ÖÆ»¤ò¤¤¤«¤Ë¾þ¤ë¤Î¤«¡£