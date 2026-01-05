ºò²ÆÅöÁª¤Î»²±¡µÄ°÷Ê¿¶Ñ»ñ»º£³£°£¸£²Ëü±ß¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¼«Ì±µÄ°÷¤Î£µ²¯£¸£¸£µ£°Ëü±ß¡Ä£±²¯±ßÄ¶¤Ï°ÂÌîµ®Çî»á¤äÉ´ÅÄ¾°¼ù»á¤é£¸¿Í
¡¡»²±¡¤Ï£µÆü¸áÁ°¡¢£²£°£²£µÇ¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿£±£²£µ¿Í¤Î¡Ö»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º³Û¡Ê³ô¼°¡¢ÂßÉÕ¶â¡¢¼ÚÆþ¶â¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ï£³£°£¸£²Ëü±ß¤Ç¡¢Á°²ó£²£²Ç¯¤ÎÅöÁª¼ÔÊ¿¶Ñ£²£µ£³£µËü±ß¤ò£µ£´£·Ëü±ß¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñ»º¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ÅÀî½Ó¼£»á¤Î£µ²¯£¸£¸£µ£°Ëü±ß¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸¶ÅÄ½¨°ì»á¤¬£´²¯£³£¹£²£³Ëü±ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤ÅÞ¼ó¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤¬£³²¯£¶£°£¹£¸Ëü±ß¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞÂåÉ½¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ù»á¤¬£²²¯£³£´£¶£´Ëü±ß¤ÇÂ³¤¤¤¿¡££±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï£¸¿Í¤Ç¡¢Á°²ó¤Î£´¿Í¤«¤éÇÜÁý¤·¤¿¡£¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¤¦¤Á¼«Ì±¤¬£´¿Í¤òÀê¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£²¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÅÞÊÌ¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º³Û¤Ï¡¢¼«Ì±¤¬£´£±£µ£¸Ëü±ß¡¢Î©Ì±¤¬£±£¶£°£¹Ëü±ß¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬£´£²£µ£±Ëü±ß¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬£¹£¹£°Ëü±ß¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬£±£¶£´£¸Ëü±ß¡¢»²À¯ÅÞ¤¬£µ£µ£µËü±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÏ¡¢·úÊª¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò¡Ö¥¼¥í¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿µÄ°÷¤ÏÁ°²ó¤«¤é£±¿ÍÁý¤Î£²£°¿Í¡£ÆâÌõ¤Ï¼«Ì±¤È»²À¯¤¬£µ¿Í¡¢Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢°Ý¿·¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢Ìµ½êÂ°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£²¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñ»º¸ø³«¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷»ñ»º¸ø³«Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¤´ü³«»Ï»þ¡Ê£²£µÇ¯£··î£²£¹Æü¡Ë¤ÎËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÅÚÃÏ¡¢·úÊª¡¢ÍÂÃù¶â¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÅöºÂÍÂ¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤Î»ñ»º¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢²þÁªÄê¿ô£±£²£´¡ÊÁªµó¶èÁª£·£´¡¢ÈæÎãÁª£µ£°¡Ë¤Ë¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤ÎÈó²þÁª¤Î·ç°÷£±¤ÎÊä½¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ñ»º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£