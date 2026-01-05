第102回箱根駅伝、黒田は「テンション上がりきっちゃって…」

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。立役者となったのは5区で大逆転を演じた黒田朝日（4年）。トップに浮上する直前、早大・花田勝彦監督が乗っていた運営管理車にガッツポーズを見せる場面もあった。花田監督は自身のXで、この出来事に理解を示している。

5区で衝撃的な走りを披露した黒田。残り2キロを過ぎて、先頭を走っていた早大・工藤慎作（3年）を抜き去った。その直前、花田監督が乗っていた運営管理車に向け、右手でガッツポーズもしていた。

同日放送の日本テレビ系「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内で、黒田が「自分もテンション上がりきっちゃって、ノリでやっちゃったという感じです」と意外な行動について語った内容も紹介されていた。

番組に出演していた日本大出身で元箱根ランナーの俳優・和田正人がXで「（黒田を）4年間観てきた人は理解してるから、このパフォーマンスは珍しいと思うほど、彼はゾーンだったんです。失礼したかもしれないけど、冷静な彼でも我を忘れるくらい夢中になる『最後の箱根駅伝』なんです」と言及。黒田が謙虚な人間性を持っていることにも触れた。

花田監督はこの和田の投稿に「黒田選手と私とのことで話題になっているみたいですが、たしかにゾーンに入っていたのではないかと思います。来年こそは、芦ノ湖で選手たちとインタビューを受けられるよう頑張ります！」と反応。問題とは見ていない様子だった。



