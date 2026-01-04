急いでいるときは特に困る問題

毎年寒い季節になると、朝にクルマのフロントガラスが凍結し、霜で真っ白になっている日があります。もちろん、時間をかければ霜はきれいに除去され、視界は確保できますが、急いでいるときには困りがちです。なにか素早く除去する方法はないのでしょうか。

こうした霜の除去で、もっとも定番の手段が、クルマのデフロスター（霜取り）を使ってフロントガラスの凍結を解消する方法です。ただし、この方法ではエンジンが温まっていない状態から徐々に温度を上げていくため、約10分ほど、時間がかかってしまいます。

荒っぽい方法として「フロントガラスにお湯をかける」という手段を取る人もいますが、実はこれは絶対にやってはいけません。

日本自動車連盟（JAF）によると、お湯をかけて解凍すると、最悪の場合、急激な温度差によってフロントガラスが割れる可能性があるそうです。また、外気温が0度以下の場合、その場で凍結が除去できたとしても、かけたお湯がすぐに冷えて凍結し、再び凍りつく可能性もあります。ちなみに、ぬるま湯であっても同様に、破損や再凍結の危険があるといいます。

さらに、カー用品店のスタッフは「たとえフロントガラスが割れなかったとしても、コーティングが剥がれるなど、将来的になんらかのトラブルを引き起こす可能性があります。『大丈夫だろう』と安易に行わないほうがいいと思います」と話します。また、直接お湯をかけない方法として、ビニール袋にぬるま湯を入れて凍結を解消する方法を、最近SNSなどで見かけることもありますが、「この方法も温度変化を利用する点では同じで、ガラスが割れる可能性がゼロとは言えません」とのことでした。

結局 どうするのが一番ベストなのか？

どうしても凍結を早めに除去したい場合、フロントガラスの凍結対策としては、解氷スプレーの使用や、スクレイパー（へら）を使って削り取る方法などがあります。ただし、JAFによると、スクレイパーを使っても完全に取り切れないケースがあるようです。

そのため、凍結してしまった後にあれこれやるより、事前の準備が重要ともいえます。あらかじめ、はっ水剤を使ってフロントガラスに水をはじきやすいコーティングをしておくことが推奨されています。コーティングされたガラスは、スクレイパーを使えばキレイにそぎ落とすことができるとのことです。

そもそも凍らせないようにすることも、有効な手段のひとつです。フロントガラスの霜は、夜の間に空気中の水蒸気が冷やされて発生します。そのため、使わなくなった毛布などをかけておくと、霜がガラス表面に付着しにくくなります。

ほかにも、カー用品店ではフロントガラスの霜対策用シートが販売されており、前述のカー用品店担当者は「人気車種によっては専用のシートもあります。そうした製品はピッタリとフィットするため、より効果的に霜対策ができます」と話しました。