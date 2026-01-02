新年2日目を迎えた関東。午前は青空が広がったものの、午後から雲が増えています。午後3時現在、栃木や群馬、埼玉で雪が降り始めています。今夜は雪の範囲が広がり、東京都心でも初雪の可能性があります。また、明日の朝は冷え込んで路面の凍結する恐れがあります。最新の情報を確認し、交通の乱れにも注意が必要です。

栃木・群馬・埼玉で雪降り始める 東京都心も初雪か?

今日2日は、日本列島は強い冬型の気圧配置になっていて、午後に入り関東にも強い寒気が流れ込んできました。





午前中は青空が見えていたものの、午後に入り雲が増え、午後3時現在、栃木や群馬、埼玉で雪が降り始めています。このあとは雪の範囲が広がり、今夜は 東京都 心でも 初雪 の可能性があります。山沿いなどでは大雪になる所もあるでしょう。また、明日の朝は冷え込んで、積もった雪や濡れた路面が凍結する恐れがあります。最新の情報を確認し、交通の乱れにも注意が必要です。

『峠道は本格的な雪 路面にもうっすら積雪』

標高の高い所や峠道では本格的な雪となっています。上の図は埼玉県秩父市大滝地区の国道140号の様子になります。路面にはうっすらと雪が積もっている状態です。



今後はさらに雪が積もることも予想されます。これからの車の運転は冬用のタイヤやチェーンを装着するようにしましょう。

今夜の降雪予想

[雪の予想]

明日3日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 30センチ

関東地方北部の平地 5センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 7センチ

関東地方南部の平地 3センチ



今夜から明日3日(土)朝にかけて冷え込みが強まります。積もった雪や路面の凍結による交通機関の乱れに注意してください。