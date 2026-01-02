Ì¾¸Å²°¤¬»¥ËÚMF¹âÎæÊþ¼ù¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³ÍÆÀ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï2Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤éMF¹âÎæÊþ¼ù(28)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹âÎæ¤Ï»¥ËÚ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÃÞÇÈÂç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2020Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£J2¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMF¹âÎæÊþ¼ù
(¤¿¤«¤ß¤Í¡¦¤È¤â¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯12·î29Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
177cm/74kg
¢£·ÐÎò
»¥ËÚU-12-»¥ËÚU-15-»¥ËÚU-18-ÃÞÇÈÂç-»¥ËÚ-Çð-¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)-»¥ËÚ
¢£½Ð¾ìÎò(¹ñÆâ)
J1¥ê¡¼¥°:136»î¹ç4ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:35»î¹ç10ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:24»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:9»î¹ç1ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦Ì¾¸Å²°Â¦
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¹âÎæÊþ¼ù¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦»¥ËÚÂ¦
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢1Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤òJ1¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÇÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ã»¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤»þ´ü¤òJ1¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
