電子レンジで黒豆大福【材料】（2人分）白玉粉 50g砂糖 25g水 60ml黒豆の甘煮(市販品) 大さじ 1.5片栗粉 適量こしあん 40g【作り方】1、耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を入れ、水を2〜3回に分けて加え、その都度ゴムベラで白玉粉の粒がなくなるまでよく混ぜる。2、(1)にラップをして電子レンジで1分加熱し、いったん取り出してゴムベラで混ぜる。再度ラップをして1分加熱し、黒豆を加えて混ぜる。3、バットに片栗粉を広げ、(2)を流し入れてさらに片栗粉をまぶす。4、(3)、こしあんを人数分に分け、丸めたこしあんを(3)で包み、丸く形を整える。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。