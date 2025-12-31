¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙSP¤Ç¡È²ò»¶¡É¤òÈ¯É½¡¡¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂç¥²¥ó¥«¡Ä´Ø·¸½¤Éü¤»¤º
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç31Æü¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025¡ÁÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡Ù(¸å1¡§50¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥º·Ý¿Í¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄ©¤àº§³è
¡¡ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¯¥º·Ý¿Í¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¦¾®ËÙÉÒÉ×¤¬Ä©¤ó¤À¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¾®ËÙ¡¢¼¼ÅÄÌ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢¼¼ÅÄ¤¬¸åÇÚ¤È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤ª¶â¤ò¾®ËÙ¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³Âå¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼¼ÅÄ¤¬Âç·ãÅÜ¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ò¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ËÙ¤Ï¼¼ÅÄ¤òÄÉ¤¤¤«¤±ÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤¿¤¬·ë¶É¡¢¼¼ÅÄ¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¤«¤é10Æü¸å¤Î12·î25Æü¤Ë¤â¥«¥á¥é¤ÏÌ©Ãå¡£¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¼ÅÄ¤Î²ò»¶¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª½Ð±é¸å¡¢Æ»Ã¼¤Ç¤Ï¼¼ÅÄ¤¬¾®ËÙ¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²þ¤á¤Æ²ò»¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾®ËÙ¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾µÂú¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö30ËüÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾®ËÙ¤é¤·¤¤°ì¸À¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤È¤È¤â¤Ë²èÌÌ¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡Ê·ëÀ®28Ç¯¡Ë2025Ç¯12·î31Æü¡¡²ò»¶¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¤Ë²ò»¶¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï30Ç¯¡¢1200²óÄ¶¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÅìÌî¹¬¼£¤ÈÀß³ÚÅý¡¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢µÈ²¬¤é¤È¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹4»þ´Ö¡£¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¾ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÊª¸ì¤âÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï30Ç¯¡¢1200²óÄ¶¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÅìÌî¹¬¼£¤ÈÀß³ÚÅý¡¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢µÈ²¬¤é¤È¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹4»þ´Ö¡£¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¾ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÊª¸ì¤âÆÏ¤±¤¿¡£