かねてからの物価高に加えて、中東情勢の悪化による石油危機への不安が高まる中、4月から国内ではさらなる一斉値上げが実施される。その対象は2500品目以上。怒涛の値上げラッシュに世間からは悲鳴が続出している。【写真】セクシーすぎると話題の吉岡里帆の『どん兵衛』新CMタバコに紙製品など値上がりまずは原材料やエネルギー価格の上昇を受けて食用油が値上がり。ティッシュやトイレットペーパーなど家庭用や業務用紙製品