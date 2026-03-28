女優の吉岡里帆のイメチェン姿が話題を集めている。吉岡は２８日に自身のインスタグラムを更新。「映画〓ストリートキングダム〓本日公開！感想待ってるね」と出演映画の公開を知らせ、撮影オフショットをアップした。作品中では黒髪に重ためのぱっつん前髪で普段とは違った姿に。この投稿にファンからは「この髪型の里帆ちゃんもかわい」「どんな髪型でも似合いますね」「エモくて可愛い」「超絶カワイイ！！」「愛くるしい