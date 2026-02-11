髪型を変えて人生が変わり、顔出しをするとスタジオから「透明感がすごい」などと絶賛の声があがった女性について、SNSでも様々な反響が寄せられた。【映像】吉岡里帆似女性の顔出しシーン2月2日にABEMA『恋髪オーディション』#0が配信され、“女性の恋を髪から輝かせる”というコンセプトから、髪型を変えたことで実際に“人生が変わった”女性が登場した。「大学時代、一目惚れしてずっと片思いしていた方がいたんです」と