【モデルプレス＝2026/03/18】timelesz（タイムレス）の松島聡が、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。メンバーに言えなかった秘密を明かした。【写真】timeleszメンバー「初めて見た」珍しい食材入った手料理◆松島聡、吉岡里帆の盆栽コレクションに驚きこの日のスタジオトークでは女優の吉岡里帆が、盆栽が好きだと明かし、写真を公開。その量に驚いた松島は「もうコレクターですよ」とリ