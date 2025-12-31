2025Ç¯¤Î±Ç²è¡¢¶½¼ý100²¯±ßÄ¶¤¨¤Ï4ºîÉÊ¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤«¤é103Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô655.8Ëü¿Í¡¢¶½¼ý100.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤Ë¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù´Þ¤á¤Æ4ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ÎàÈãÝºÂ¡ª¥Ô¥ó¥Á¤ÎÃº¼£Ïº¡õµÁÍ¦¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢¶½¼ý387.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2°Ì¡£¶½¼ý¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¸½ºß¤â¾å±ÇÃæ¤Ç¡¢ÎòÂå1°Ì¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ê2020Ç¯10·î¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý407.5²¯±ß¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤â¾å±ÇÃæ¤Ç¶½¼ý¡×183.5²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤ÇºîÉÊ¸ø¼°¤Ï¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯4·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾å±Ç½ªÎ»¡£¸ø³«½éÆü¤ÏÁ°ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¡Ê½éÆüÆ°°÷¿ô63Ëü¿Í¡¢¶½¼ý9.6²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂå2°Ì¤Î¶½¼ý146.7²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ421´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«½éÆü¤Ï´ÑµÒÆ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4.2²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«½éÆü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤ÏºÇ½ª¶½¼ý50²¯±ß¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÂæ¶½¼ý50²¯±ß¤ò¸ø³«1¥ö·î¤âÂÔ¤¿¤º¤ËÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
