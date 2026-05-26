アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の新たなゲスト声優として、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）が出演することが発表された。さらに関智一、花江夏樹、山寺宏一ら超実力派声優も出演する。【写真】緊張も？楽しげにアフレコする佐藤景瑚、八木勇征らゲスト声優妖怪に憑りつかれて不良