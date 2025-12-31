¤À¤«¤éŽ¢Å·¾ë±Û¤¨Ž£¤Ï¹ÈÇò¤Ç²¿ÅÙ¤â²Î¤ï¤ì¤ë¡ÄÆüËÜ¿Í¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¡É³«»Ï17ÉÃ¡É¤ÇÎ®¤ì¤ë²»¤ÎÈëÌ©
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ÅÄÂÀÏº¡Ø¥¤¥ó¥È¥í¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¤¡×ºÇ¶¯¥¤¥ó¥È¥í¤Î3¾ò·ï
25Ç¯°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÉÃ¤À¤±¤Ç¡Ø¿´¤òÄÏ¤à¡Ù¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ëÊª¸ìÀ¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤ä¡¢A¥á¥í¡¢B¥á¥í¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²Î¤¬Æþ¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ËÜÊÔ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤òºî¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ºÇ¶¯¥¤¥ó¥È¥í¤Î3¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÊÔ¶Ê²È¤Î¿¦¿Íº²¤È¡È¿è¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ò·ï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¯¤È¡¢ÊÔ¶Ê²È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏÊÔ¶Ê²È
¡Ö¤¢¤Î¶Ê¤È¤³¤Î¶Ê¡¢Ê·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤ÆÀ©ºî¼Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ÊÔ¶Ê²È¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ç»ä¤¬ºÇ¶¯¥¤¥ó¥È¥í¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¤Ï¡¢É¡²Î¤Ç¤½¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤¡¢¥µ¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¤â²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥¢¥É¥é¥à¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Ä¶Àä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤â¤³¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¶Ê¤ò¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±é²Î¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï1973Ç¯¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¸µ¡¹¡¢¶¯¤¤Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿±é²Î²Î¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·è°Õ¡£¡Ö´ßÊÉ¤ÎÊì¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆóÍÕÉ´¹ç»Ò¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
1977Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤³¤«¤é9Ç¯¸å¤Î1986Ç¯¡¢±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë»é¤Î¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢45ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Âè28²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Âè°ì¶½¾¦¤ÎÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDAM¡Ù¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢Ê¿À®¤Î»þÂå¤ËºÇ¤â²Î¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥ª¥±³Ú¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ÏÁ´³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç4°Ì¡¢±é²ÎÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±é²Î¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«»Ï17ÉÃ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë³Ú´ï¤Î²»¤¬¥¨¥â¤¤
¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ä¹¤¤´Ö¡¢¿Íµ¤¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢32ÉÃ¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Î¶Á¤¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢»°Ì£Àþ¤Î²»¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÏÂ¤Î¿´¡¢¤³¤ì¤¾±é²Î¡ª¡¡¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Î17ÉÃ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑ¿È¡£°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶¾ð¡¢³ëÆ£¤ä¶È¤ò¡¢µã¤¤Î¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ç»Ì©¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤ò±ð¤ä¤«¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±é²Î¤Î¾ðÇ°¤ò¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ç¶Á¤«¤»¤ëÊÔ¶Ê¤Ç¡¢±é²Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥ê¥¹¤ä¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÈÇò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¥¢¥Ä¤¤¸ÀÍÕ
2018Ç¯Âç³¢ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè69²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÉÛÂÞÆÒÂÙ¤È¤Î¶¦±é¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¦±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º²¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡Ø¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âº²¤ò¹þ¤á¤ÆÃÆ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÆÏ¤±¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î¿´¡£¡×
¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤âÇ§¤á¤ë¡¢±é²Î¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡¢ºÇ¶¯¥¤¥ó¥È¥í¤¬¶Á¤¯¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤òºî¤Ã¤¿ÊÔ¶Ê²È¡¦¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡¢J-POP¶þ»Ø¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤¬¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤ò¡¢Á¯ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¨¤Æ½ÀÏÂ¤Ê¡¢Ã¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÊÌ¤ì¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¨Àá¤ÎÌÚ¡¹¤Ë¤Ê¤Ó¤¯ºù¤òÁ¡ºÙ¤ËÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡£
¡ÈÀ¶¤é¤«¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤«¤éºÇ½é¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØËÍ¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ³¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥á¥»¥Ë¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥Î¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥á¥í¥Ç¥£¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÏÂ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢5Ê¬¤«10Ê¬¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏºÇ½éÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³Î¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
¢£Àã¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÉñ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×
Æ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò¡¢ÏÂ¤ÎÉ÷·Ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¶Ê¤ÎÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤¬1975Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¤Î¡¢Àã¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÈþ¤·¤¯Éñ¤¦¤è¤¦¤Ë¸°È×¤Î²»¤¬¹âÌÄ¤ë¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Ï¡¢Æ±Ãø¤Î¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾Ï¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êËþÂ¤Î¤¤¤¯ÊÔ¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÊÔ¶Ê¤¬¡¢7Ç¯¸å¤Î1982Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£²ÄÎù¤µ¤È½é¡¹¤·¤µ¤Î¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×
¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤Î¡¢²ÄÎù¤µ¤È½é¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤â¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤È¡¢½Õ¿§¤Ê3·î¡¢4·î¤òºÌ¤ë¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òÄ°¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÉ÷·Ê¤òÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Ï¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10Ç¯¸å¤Î2004Ç¯¤Ë¡¢¤æ¤º¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×¤ÎÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤â¡¢¸Ê¤ÎµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌþ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¡¢¤¢¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¡¢Æü¡¹¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Æ£ÅÄ ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë
¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¢¥é¥¸¥ªDJ
¥¤¥ó¥È¥í¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£3Ëü¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òºÇÃ»0.1ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤ëÃË¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤ä¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BAYFM¡Ø9¤Î²»¿è¡Ê¤ª¤ó¤¤¤¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ªDJ¡¢TOKYO FM¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡Ù¤Ç¤Ï¹½À®ºî²È¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¯¥¤¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥½¡¼¥À¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê½ÐÂê¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
----------
¡Ê¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¢¥é¥¸¥ªDJ Æ£ÅÄ ÂÀÏº¡Ë