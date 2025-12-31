¥¨·³¥ì¥ó¥É¥ó¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ¡¡383²¯±ß·ÀÌó¤â¡Ä²ÔÆ¯Î¨3³äÌ¤Ëþ¡¢¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ë
¡ÖÌîµå¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Å»ö¤À¡×
¡¡¤Ä¤¤¤Ë´Ø·¸À¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥µ¥à¡¦¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó383²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤Ï¡¢ÄÌ»»22ËÜÎÝÂÇ¡¢WAR3.9¤È´°Á´¤Ê¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»þÂå¤Ëµå³¦¶þ»Ø¤ÎÂç·¿»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï126ÂÇÅÀ¡¢OPS1.010¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¡£µåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2020Ç¯¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ï½ÐÎÝÎ¨.418¡¢OPS.915¤È¤µ¤¹¤¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏµÞÂ®¤Ë¸÷¤ê¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2021Ç¯°Ê¹ß¤Ï²ø²æ¤ÎÏ¢º¿¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¸Ô´ØÀá¡¢¼ê¼ó¡¢æú¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²Õ½ê¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¹ø¤Î¸Î¾ã¤Ç1»î¹ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£6Ç¯´Ö¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï¤ï¤º¤«257»î¹ç¡£²ÔÆ¯Î¨¤Ï¼Â¤Ë29.7¡ó¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ï¥ì¥ó¥É¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»þÂå¤«¤é¡ÖÌîµå¤Ï¡Ê¸«¤ë¤Î¤¬¡ËÂà¶þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÌîµå¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Å»ö¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤«¤ì¤¿ºÝ¤â¡Öº£Æü¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤·¤Æ¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð¤Ï3800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó59²¯4400Ëü±ß¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¡È»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡£¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È3¡Á5Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÊ¬³ä»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Á¼°Åª¤Ë2026Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Ä¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½éÆü¤Ë60Æü´ÖIL¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¡Ê·ÀÌó¤ò¡ËÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Î¶¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Èµå³¦ºÇ°¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥ì¥ó¥É¥ó¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡Î¨5³ä¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿µð³Û·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä¶¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Éé¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¡ÈÀµ»°ÎÝ¼ê¡É¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÃ¯¤ò¿ø¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë