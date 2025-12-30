1·î1Æü¤«¤é¡ÖMUFG¹ñÎ©¡×¡¡µð³ÛÌ¿Ì¾¸¢¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥·Ç¤²¤ë
¡¡4·î¤ËÌ±±Ä²½¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤¬¼èÆÀ¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÎ¬¾ÎMUFG¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸Æ¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£µðÈñ¤òÅê¤¸¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼ÒÌ¾¤ÎPR¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â·Ç¤²¤ë¡£
¡¡·ÀÌó³Û¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È5Ç¯Áí³Û100²¯±ßÄøÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢·ÀÌó¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç»Ë¾åºÇÂçµé¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¦ÁÏ¼¼¤Î¸Å²ìÎ¼¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÏª½Ð¤â´Þ¤á¤¿»ö¶È¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²ÁÃÍ¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¶âÍ»¶È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¿·¶½´ë¶È¡Ë¤Î»Ù±ç¤ä¿·¤¿¤Ê»º¶È¤Î°éÀ®¡¢Ê¸²½¤äÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÈ¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¾ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£