PCでクリック操作やタスク実行などができるAIモデル「Holo3」を、フランスのAIスタートアップであるH Companyが2026年3月31日に公開しました。Holo3はGUIエージェント向けに最適化された大規模ビジョン言語モデルで、オープンソース版の「Holo3-35B-A3B」はAIモデルの公開・配布サービスであるHugging Faceから無料で利用することができます。Holo3 - H Companyhttps://hcompany.ai/holo3Hcompany/Holo3-35B-A3B - Hugging Facehtt