この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大会主管・奈良さん「年配の方の優勝が本当に素晴らしかった」―380人が集ったグラウンドゴルフ大会で語る熱意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『元気高齢者の楽しいグラウンドゴルフ大会へいいトコ撮り！』では、大会主管の奈良さんが、9月8日に開催された株式会社ライフカンファレンス主催のグラウンドゴルフ大会の様子を紹介した。奈良さんは発足から運営まで、多くの参加者・スタッフと共に大会を盛り上げた。今回の大会には約380名が参加し、「天気が良くてグランドコンディションも良かったので、みんな楽しんでくれたのかなと思います」と、満足げに大会の成功を振り返った。



奈良さんは、年配者の方が優勝したことについて「特に年配の方が優勝したのは素晴らしいことだなと思います」とコメント。誰もが参加しやすい雰囲気の中、大会の随所で参加者から「頑張ろう！」「イエス！」など元気な声援も飛び交い、笑顔が溢れる一日となった。



また、グラウンドゴルフならではの交流の輪も広まった。大会中には特別賞品をかけたアルバツクイズやじゃんけん大会も実施され、福祉基金のためのホールインワンチャレンジも行われた。奈良さんは「やっぱり締めまではちょっとできたら行ってください」と、最後まで全員で大会を楽しむ大切さを強調。



年齢や身体の状況を問わず楽しめる点についても「これはちびっこから若者までみんなできるスポーツだと思います。身体障害者のグラウンドゴルフもやってますし、中学生が授業の一環でやっているところもあります」と述べ、「若い人も面白いと思うので、これからそういうのを進めていきたい」と今後の展望を示した。



最後に奈良さんは、「本当に良いご縁をいただいて、こういう盛大な大会を開けたのがすごく嬉しい」と喜びを表明。役員やスタッフの尽力へ感謝の言葉を送りつつ「みんなで元気に楽しく、そして安心して参加できる大会をまた目指したい」と締めくくった。