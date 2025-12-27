元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。

35歳～40歳の山口さん「仕事は順調だった」その裏で

飲んで記憶がない、そんなことを繰り返していた山口さん。ただ実は、その頃は私生活も仕事も順調だったといいます。

（山口 達也さん）

「周りから見ても、『あぁ山口くんうまくいってんなぁ』と思っていたと思います。35歳から40歳くらいのことです。日曜夜の番組があったり、朝の情報番組があったり、いろんな番組の司会もやって、とにかく忙しかった」

「自分はうまく行っている、幸せだ、順調だ、このまま行こう、酒はうまい、、、こんなときに、こういう飲み方になっていたんです」

真っただ中にいる人は、「自分がおかしい」と思わないのだといいます。

そして「寝られなくなった」 病院で分かったことは

山口さんは、飲み方が変わっていくと同時に、自分の心もどんどん潰れていくのを感じていました。

ただ、もしかしたら「その前から自分の心がねじれていたから、お酒の飲み方が変わっていった」とも考えられるといいます。

そして、眠りにつけなくなりました。

（山口 達也さん）

「もう寝られなかったんです。寝るために酒を飲んでいたんです。寝られないから酒を飲んで、気を失うまで飲む。そんな自分が弱い、と思って病院に行ったんです」

睡眠導入剤を“酒”で流し込む日々

しかし、処方された睡眠導入剤や安定剤を処方されても、効かない。いずれそれらも酒で流し込むようになりました。そしてまた記憶をなくす、、、いわゆる「オーバードーズ」状態です。

2時間で目が覚めて、また酒を飲んで薬を飲んで倒れる。。。そして朝起きたら「よし、仕事に行くぞ」と、ずっとトップギアで働いていました。

（山口 達也さん）

「その時、俺めちゃめちゃ元気そうに見えてました。めちゃくちゃ無人島を開拓していました（会場笑）。『やばい』と思わなかったんです。でも、そうやって振り返っていくと、自分で自分を壊し始めていたんです」

そんなさなかの2018年、山口さんは不祥事を起こしました。

未成年者にわいせつ行為 そしてすべてを失った「自業自得です」

2018年、未成年者にわいせつな行為をしたとして、所属事務所との契約が解除となった山口さん。「これはお酒とは全く関係ない」と山口さんは断言します。それは「自分が起こしたもので、自分の責任だけだ」と。

そして、それまで積み上げてきたもの全てを失いました。いまは「なぜ不祥事を起こしたのか」と答え合わせをしているのだといいます。

「謝る相手はもう自分の前に現れない」

（山口 達也さん）

「不祥事を起こすと、本当に全てのものがなくなるんですね。もちろん自分がいけない訳です。自業自得です。信頼も仲間も仕事先も地位も名誉も、全てなくなるわけです」

「謝らなければいけないが、謝る相手はもう自分の前に現れない。いまだに謝れていない人もたくさんいます。縁が切れるわけです、本当に全ての人がいなくなる」

死ね、クソ、アホ、出てくるな...そして「人権もなくなった」

（山口 達也さん）

「そして『人権』もなくなります。もう人じゃないんです。『死ねだ、クソだ、アホだ、出てくるな、沈んでろ、どっか行け』

「それは自分が起こした不祥事ですから、全て受け入れ受け止めました。毎日毎日『ごめんなさい、ごめんなさい』と思い続け、今でも思っています」

「でも謝る相手がいないんです。そういうことなんだと、人に迷惑をかけるということは、と」

その中で、山口さんは「酒はやめよう、一生飲まないと約束しよう」と決めたといいます。

その2年後、再び不祥事を起こしました。

