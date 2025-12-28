²£ÉÍ¡¦Äá¸«¶è¤Î»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡18ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤«¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ18ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÌÈµö²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Ë½»¤àÆâÁõ¶È¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ïº£·î25Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê33¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¾Ú¸À¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£