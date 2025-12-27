ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡8Ç¯´Ö¤ÇÎø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹¡ÖÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤ÆÉâµ¤¤¹¤ë¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê50¡Ë¤È¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸ø³«¼ýÏ¿¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡£ÅÄÃæ¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤¿Îø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÎëÌÚ¤¬¿§¤ó¤Ê½ê¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÄÃæ¤¬¡Ö¤¢¤ÎÎø°¦´Ñ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÇËÜºÊ¤È¤«ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡È¤Ê¤ó¤ÇÃËÀ¤ÏÉâµ¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¡£¤Ç¡¢¡ÈÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Éâµ¤¤¹¤ëÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÃÏÌ£¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃË¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´í¸±¤Ê¹á¤ê¤Î¤¹¤ëÃË¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤éÈÈ¿Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤¬°¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏËÍ¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÃÏÌ£¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤Í¡×¤È¡¢º£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤È¹ÎÄê¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤ÆÉâµ¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£