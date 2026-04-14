3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが14日に更新され、松山ケンイチにまつわる裏話が公開された。（以下、ネタバレを含みます）【写真】松山ケンイチ出演シーンのオフショット同作は鈴木亮平が主演を務め、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事として生きる決意をする姿を描いた“エクストリームファミリーサスペンス”。松山は、鈴木演じる主