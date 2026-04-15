自治体の要請でヒグマを駆除したのにもかかわらず猟銃の所持許可が取り消された件をめぐって、最高裁で逆転勝訴していたハンターの池上治男氏の猟銃が返還されていないという。北海道猟友会砂川支部長の池上氏は２０１８年にライフル銃でヒグマを駆除。しかし、北海道公安委員会はこの発砲が住宅に弾丸が届く可能性があったとして所持許可を取り消し。池上氏は処分取り消しを求めて訴訟し、今年３月の最高裁判決で逆転勝訴。北